Laat je rondleiden door Oldengaerde

Het Drentse Landschap biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om op donderdagavond 17 mei van 19.30 tot 21.30 uur een lezing bij te wonen over de toekomst van havezate Oldengaerde in Grand Café de Brink, Brink 30-31 te Dwingeloo. De lezing maakt onderdeel uit van het arrangement Oldengaerde. Het arrangement bestaat naast de lezing, uit een rondleiding door Oldengaerde op zaterdag 19 mei tussen10:00 en 12:00 uur. Het arrangement is voor 15 euro te boeken middels de webwinkel van Het Drentse Landschap of e-mail: aanmelden@drentslandschap.nl.

Van oorsprong was Oldengaerde één van de achttien havezaten in Drenthe. Hiervan resten er in de huidige tijd nog zeven. Vanwege de zeldzaamheid vormt Oldengaerde één van de belangrijkste cultuurhistorische ensembles van de provincie Drenthe. Binnen het kleine bestand van havezaten vormt Oldengaerde één van de fraaiste en gaafst bewaard gebleven exemplaren. Stichting Het Drentse Landschap is in 2013 eigenaar geworden van dit bijzondere landgoed nadat het eeuwenlang in particulier handen is geweest. De laatste eigenaren hebben het bezit overgedragen aan de stichting vanuit de behoefte om het waardevolle ensemble eeuwigdurend in stand te houden.

Restauratie

Om verval en verlies van cultuurhistorische waarden te voorkomen is het noodzakelijk de havezate met bijgebouwen en tuin te restaureren en te revitaliseren. Het project voorziet in de restauratie van tuin en gebouwen en herbestemming in de vorm van een mix van functies (wonen, toeristisch-recreatief gebruik en culturele activiteiten). Een belangrijk uitgangspunt is dat alle functies binnen de bestaande gebouwen worden gehuisvest. Daardoor blijven de gebouwen zoveel als mogelijk onaangetast en zal de visuele herkenbaarheid als historisch landgoed in stand blijven. De complete renovatie en revitalisatie van landgoed Oldengaerde zal meerdere jaren in beslag nemen.

In het najaar van 2017 is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente Westerveld. Onlangs is het bouwteam dat aan de slag gaat met het uitwerken van de plannen voor de aanpak van het interieur van Oldengaerde voor de eerste keer bijeengekomen. Het doel van dit multidisciplinair samengestelde bouwteam is, om door het delen van kennis, kunde en ervaring, tot een technisch ontwerp voor de havezate (interieur) te komen. Uitgangspunt hierbij is om voor de bouwvak een technisch ontwerp op papier te hebben staan.

Frank van der Velden

De lezing wordt verzorgd door Frank van der Velden, hoofd Erfgoed van Het Drentse Landschap, tevens voorzitter van het bouwteam. In de lezing wordt ingegaan op de bijzondere kenmerken van het landgoed Oldengaerde, maar ook op de mogelijkheden en uitdagingen om een landgoed als Oldengaerde voor de toekomst te behouden. Dat vraagt om kennis op het gebied van onderhoud, maar ook om draagvlak vanuit de samenleving en om een gezonde exploitatie.

De rondleiding wordt verzorgd door ervaren gidsen van Het Drentse Landschap.