Vijfde editie van Open Ateliers barst los

Dwingeloo

De vijfde editie van Open Ateliers in Dwingeloo wordt zaterdag 19 mei feestelijk geopend. Margreeth van der Kooij (voorzitter OAD), de opening van de Overzichtsexpositie in de St. Nicolaaskerk in Dwingeloo. Paula van Hees (beleidsmedewerker Kunst & Cultuur), vertelt meer over de cultuurnota van Gemeente Westerveld. De muzikale omlijsting is in handen van Co Raatjes (zang) en Ruth Pos (piano). Alle ateliers zijn na opening, elk derde weekend van mei tot en met oktober geopend van 13.00 tot 17.00 uur.