Keramiekmarkt kent hoge kwaliteit

Dwingeloo

Traditioneel op Hemelvaartsdag, werd op de grote brink van Dwingeloo de Keramiekmarkt Noord-Nederland Dwingeloo gehouden. Duizenden bezoekers genoten van schitterend keramiek. De keramische kunst bloeit in Nederland. Rond de 200 keramisten zijn aangesloten bij de Stichting Keramisten Noord-Nederland. Driekwart daarvan wilde, samen met keramisten uit andere delen van Nederland en kunstenaars uit Duitsland, België en Frankrijk, op de keramiekmarkt in Dwingeloo hun werk tonen. Daaraan ging een strenge selectie vooraf. Hierbij werd gelet op kwaliteit en originaliteit. De grote brink bood voldoende ruimte aan de circa 90 deelnemers om hun expositiekramen met van klassieke pottenbakkerskunst tot moderne sculpturen in te richten. De diverse demonstraties, workshops en passende muzikale bijdragen maakten de 26ste editie tot een groots evenement. De organisatie spreekt wederom van een groot succes.