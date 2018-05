Rund uit de buurt op menu

Hotel restaurant De Wapser Herberg ligt in het Nationale park Het Drents Friese Wold. Een prachtige plek om te verblijven en of een hapje te eten. Over deze laatste bezigheid is nieuws te melden.

De spaanse koeien die in het Nationaal Park grazen, zorgen ervoor dat de voormalige akkers en heideterreinen op natuurlijke wijze worden onderhouden. Zij zorgen dat het bos niet helemaal dicht groeit.

Natuurlijk en gezond

De runderen hebben voldoende voedsel om te overleven op een natuurlijke en gezonde wijze. Om de kudde vitaal te houden en voldoende genetische variëteit binnen de kudde te waarborgen worden regelmatig vangacties gepland.

De geselecteerde exemplaren gaan naar de ambachtelijke slager en worden geslacht. De Wapser Herberg in Wapse verwerkt in haar keuken reeds diverse streekproducten. De Spaanse koeien passen daar prima bij.

Steenworp afstand

De runderen lopen op steenworp afstand van het hotel/restaurant en het vlees is van hoge kwaliteit is, en dat heeft ertoe geleid dat de Wapser Herberg nu als eerste restaurant vlees van de Spaanse runderen op de menukaart heeft.

Daarbij valt te denken aan een op lavasteen gebakken hamburger of een stoofpotje met daarin stukjes saucijs. Daarnaast is het vlees verwerkt in een huisgemaakt saucijzenbroodje, lekker voor bij de koffie of borrel.