Dwingels Eigen trakteert op bankjes

DWINGELOO

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Stichting Dwingels Eigen, de historische vereniging van Dwingeloo, zijn in samenwerking met de Gemeente Westerveld vijf toeristische banken gerealiseerd. Dwingels Eigen had in het verleden al eens banken geplaatst in Lhee, Dwingeloo en in het Westeinde. Nu zijn ook de buurtschappen Lheebroek, Eemster, Leggeloo, Dieverbrug en Geeuwenbrug bij Dwingeloo voorzien van een rustplaats voor toeristen.