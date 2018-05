Stolk Autoservice is van start

Sinds begin april, is op enkele details na, het nieuwe garagebedrijf van Stolk Autoservice aan de Wringen 9 te Dieverbrug volledig in gebruik. ‘Het werkt fantastisch, het is lekker ruim en we hebben heel veel licht’, vertelt Wilco.

De zeven in de grond verzonken bruggen nemen, als ze niet gebruikt hoeven te worden, totaal geen ruimte in beslag. Daardoor is er veel ruimte om te werken.

Bij de ingang wordt automatisch het profiel van de banden gemeten. ‘Het is een volledig nieuw bedrijf geworden. Er is een garage gekomen, er wordt veel service gegeven en er is ruimte voor de klant gecreëerd met zelfs een speelhoek voor de kleintjes’, zegt Emiel. ‘Door de moderne apparatuur kan er bovendien efficiënter gewerkt worden.’

Vanaf 1 augustus wordt het team uitgebreid met Rik Vrieling, die eerder stage heeft gelopen bij Stolk Autoservice. De officiële opening vindt omstreeks september plaats, zodat iedereen dit super moderne autoservice bedrijf kan bewonderen.