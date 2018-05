Schildersbedrijf Donker verlengt sponsorcontract vv Dwingeloo

Dwingeloo

Zowel de JO11 als de MO11-teams spelen de komende drie jaar opnieuw in een nieuw tenue gesponsord door Schildersbedrijf Donker. Dit bedrijf is gespecialiseerd in schilderwerk, beglazing, maar ook vloer – en wandafwerking, renovatie en onderhoud en is gehuisvest in Meppel. Eigenaren Mark en Ellis Drogt, die wel in Dwingeloo wonen, dragen de club een warm hart toe. Want ondanks dat zoon Jens inmiddels alweer in het JO15-team speelt, sponsoren zij opnieuw met veel genoegdoening de teams O11. Daarbij is het contract uitgebreid met een jaarlijkse sponsoring van de wedstrijdbal van het eerste elftal.