Presentatie Verhalen uit de Houten Schooltas

ASSEN

In het Drents Museum is de ‘Houten Schooltas’ met daarin twaalf verhalen uitgereikt aan de deelnemende auteurs. Alle basisscholen in Drenthe krijgen de Verhalen uit de Houten Schooltas cadeau. De bedoeling van dit cadeau is om het lezen en voorlezen te stimuleren. De verhalen zijn speciaal voor dit project geschreven door twaalf mensen uit het onderwijs in Drenthe. Alle verhalen gaan over twaalf unieke voorwerpen die komen uit alle gemeentes in onze provincie. Deze voorwerpen zijn beschikbaar gesteld door het Drents Museum.