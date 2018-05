Succesvolle derde editie van Bounz® Scholen Hockeytoernooi

Verschillende Asser scholen leverden in totaal 23 teams. Na fanatieke poulewedstrijden en spannende finales in vijf leeftijdscategorieën, konden teams van Het Krijt, de Emmaschool en Het Sterrenschip hun welverdiende beker in ontvangst nemen. De wisselbeker voor de succesvolste school werd uitgereikt door Julian Siemens van de Fietsenfixer en ging dit jaar naar de Emmaschool.