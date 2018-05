JB Meijers speelt bij Nijend24

JB Meijers verzorgt 26 mei een optreden bij Nijend24 in Anderen. Hij is vooral bekend als de zanger en gitarist van de Common Linnits.

JB Meijers geldt als een van de sleutelfiguren in de Nederlandse muziekwereld. Al van jongs af aan speelde de getogen Zeeuws-Vlaming veel verschillende muziekinstrumenten. Thuis werd vooral koper en piano gespeeld. Aanvankelijk was het met name klassiek wat de klok sloeg. Op een gegeven moment sloeg het gitaarvirus hard toe en begon hij in een uiteenlopende melange van bands te opereren.

Recentelijk heeft JB Meijers het MTV Unplugged album van Peter Maffay ge-coproduceerd met wie hij ook zo nu en dan op tournee gaat. Voor 2018 staat een nieuw solo album op stapel. JB Meijers kan zich buigen over platinum en gouden platen, 1 musical award, 2 Echo awards,

Buma-Stemra awards en producer van het jaar 2015 door Interface magazine, Als enige Nederlander 3 Popprijzen (Eboman, De Dijk en The Common Linnets) en vele andere prijzen als muzikant.

Het optreden begint om 20.30 uur. Koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.

Meer informatie en reserveren kan via www.nijend24.nl