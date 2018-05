Feestelijk presentatie Verhalen uit de Houten Schooltas

In het Drents Museum is de ‘Houten Schooltas’ met daarin twaalf verhalen uitgereikt aan de deelnemende auteurs. Alle basisscholen in Drenthe krijgen de Verhalen uit de Houten Schooltas cadeau. De bedoeling van dit cadeau is om het lezen en voorlezen te stimuleren.

De verhalen zijn speciaal voor dit project geschreven door twaalf mensen uit het onderwijs in Drenthe. Alle verhalen gaan over twaalf unieke voorwerpen die komen uit alle gemeentes in onze provincie. Deze voorwerpen zijn beschikbaar gesteld door het Drents Museum.

De illustraties zijn kleine miniatuurtjes, gemaakt van de eerste letters van de titels en getekend door een van de schrijvende leerkrachten. De leerkrachten zijn daarbij gecoacht door de bekende kinderboekenauteur Chris Vegter.

Het project de Houten Schooltas is een initiatief van Biblionet Drenthe en is speciaal ontwikkeld in het kader van het 25-jarig jubileum van de Nationale Voorleeswedstrijd. Via deze landelijke wedstrijd wordt jaarlijks een provinciale en landelijke voorleeskampioen gekozen uit de leerlingen van groep 7 en 8.