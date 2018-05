Vier soorten wilde bijen vliegen alleen in het Dwingelderveld

Hoe gaat het met de bij op de hei in het Dwingelderveld? In bezoekerscentrum Dwingelderveld komt John Smit van EIS Kenniscentrum Insecten daar op 24 mei een praatje over houden…

Het gaat niet goed met de insecten in Nederland. Het aantal soorten is de afgelopen jaren door allerlei oorzaken sterk afgenomen. Ook in Nationaal Park Dwingelderveld is dat goed te zien. Dat bleek onder meer uit een inventarisatie die het Kenniscentrum in 2016 maakte, in opdracht van Natuurmonumenten.

Daaruit bleek dat van de 87 soorten wilde bijen die de onderzoekers aantroffen, liefst vijftien soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Opvallend is dat vier soorten – volgens het rapport van EIS - ‘bijna uitsluitend’- in het Dwingelderveld vliegen: de Tormentilzandbij, Heidehommel, Zadeldwergzandbij, en de Donkere klaverzandbij.

Tijdens deze Dwingelderveld-lezing vertelt John Smit ook wat natuurliefhebbers kunnen doen om de kansen van bijen in het gebied en in hun woonomgeving te vergroten.

Het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 te Ruinen is tijdens de Dwingelderveld-lezingen geopend vanaf 19.15 uur. De lezing begint om 19.30 uur, en duurt, inclusief een korte pauze, tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden is nodig via de website van Natuurmonumenten.