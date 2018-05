Lezing Geert Sanders over staalmagnaat Andrew Carnegie

Professor Geert Sanders geeft zondag 27 mei in het Drents Museum een lezing over de American Dream van filantroop en staalmagnaat Andrew Carnegie. De op-één-na-rijkste man ter wereld in zijn tijd begon zijn carrière als hulpje in een katoenspinnerij. Wat is het geheim van zijn enorme succes? De lezing van Sanders, hoogleraar Ondernemerschap aan Nyenrode Business Universiteit, vindt plaats van 14.00 tot 15.00 uur in de Statenzaal van het Drents Museum op de laatste dag van de expositie The American Dream. De lezing is gratis toegankelijk voor bezoekers met een entreebewijs van het museum.

Andrew Carnegie (1835-1919) werd geboren in een arm Schots gezin, maar emigreerde toen hij dertien jaar oud was met zijn ouders naar Amerika. Daar werkte Carnegie zich door allerlei baantjes op tot eigenaar van het grootste staalbedrijf ter wereld, dat hij in 1901 verkocht. Het maakte hem een van de rijkste mensen ter wereld. Van dat geld besloot hij anderen te helpen ook hun American Dream te verwezenlijken: hij werd een van de grootste filantropen in de Amerikaanse geschiedenis.

Het succes van Carnegie

Toen hij zeventig werd, nam Carnegie het initiatief om uit te laten zoeken welke factoren ten grondslag lagen aan zijn eigen succes en dat van tijdgenoten zoals Henri Ford, Thomas Edison, Alexander Bell en Frank Woolworth. Geert Sanders, die van jongs af aan al gefascineerd is door succesvolle organisaties, neemt het publiek mee op Carnegie’s expeditie en laat zien hoe Carnegie’s bevindingen nog waarde hebben voor onze tijd. Sanders legt de complexe krachten achter het historische succes van de zakenman begrijpelijk uit.

Tentoonstelling The American Dream

De lezing is een van de activiteiten bij de tentoonstelling The American Dream in het Drents Museum en de Kunsthalle Emden. De tentoonstelling, nog te zien tot en met 27 mei 2018, biedt een veelzijdig overzicht van het Amerikaans realisme. Ook het dagelijks leven van de twintigste eeuw, dat niet altijd een zoete droom was, komt aan bod. In het Drents Museum zijn werken te zien uit de periode 1945-1965, met onder andere werk van Edward Hopper, Andrew Wyeth en Stone Roberts. De Kunsthalle Emden toont kunst uit de periode van 1965 tot nu. Meer informatie: www.visittheamericandream.nl