Landelijke Wandeldag met ANWB Lenterondjes in Drenthe

In totaal zijn er 36 ANWB Lenterondjes voor Nederland ontwikkeld. Vrijwilligers van de ANWB en de Landschappen hebben routes uitgezet en zullen de deelnemers ontvangen. Ook in de provincie Drenthe heeft Het Drentse Landschap vanuit het Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2 in Assen verschillende wandelroutes tussen de 5, 10 en 15 kilometer uitgezet.

Andere korte routes zijn aantrekkelijk om te wandelen met kinderen. Deze lopen door het schitterende Asserbos, ooit geschonken door Napoleon. De langere wandelroutes lopen langs de meanderende Drentse Aa en zijn meer voor de fanatieke wandelaars.

De ANWB en de provinciale Landschappen verwachten dat, een beetje afhankelijk van het weer, landelijk zo’n 10.000 deelnemers de wandelschoenen zullen aantrekken om te struinen langs de parels van de Nederlandse natuur.

Bij het Duurzaamheidscentrum kan gratis geparkeerd worden en kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje en zijn er toiletten aanwezig. ANWB-leden en leden/donateurs van de Landschappen krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een leuke goodiebag. Deelnemen aan de Lenterondjes kost 5 euro per persoon. Kinderen tot en met 17 jaar gratis.

Daarvan wordt 1 euro gedoneerd aan Het Drentse Landschap voor onderhoud van de wandelvoorzieningen. Tot 26 mei zijn tickets te koop via www.anwb.nl/lenterondjes. Op deze site staat een volledig overzicht en informatie over de startplaatsen en routes.