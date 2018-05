Grote Fashionshow in Vandereveen

Zaterdag 26 en koopzondag 27 mei vindt op de hoogste etage van Warenhuis Vanderveen in Assen, in de Buningzaal, de American Dream Fashion Show plaats. De modeshow start om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Dit evenement wordt georganiseerd door twee klassen van het Drenthe College. De eerte en tweedejaars secretaresses in opleiding. De toegang is gratis en het is mogelijk om VIP-kaarten te verkrijgen. Hiermee zit men op de eerste rang, ontvangt men een hapje en een drankje, en na afloop een goed gevulde goodiebag. Deze kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn te verkrijgen voor aanvang van de modeshow.

In de pauze van de modeshow kan men genieten van de muziek die verzorgd wordt door singer/songwriter Tim Kamphuis. Ook zal er een loterij plaatsvinden, met kans op prachtige prijzen. De show heeft een Amerikaans tintje, aansluitend bij de American Dream-expositie in het Drents Museum.