Frans gevoel op het platteland

De Drentsche Brocante Fair aan de Dorpstraat 68 in Koekange is op zaterdag 2 juni. Dit evenement wordt voor de zevende keer gehouden.

Landelijk, romantisch, robuust of industrieel, voor elke smaak is er wel iets te vinden. Gezellig rondstruinen langs de vele kramen, ieder met een geheel eigen stijl. De gemoedelijkheid en de plattelandsrust zorgen ervoor dat je heerlijk ontspannen je verzameling kan uitbreiden of je kan laten inspireren door het vakkundig geëtaleerde aanbod.

Ondertussen kan je genieten van een lekker drankje met daarbij ambachtelijk gemaakte Franse hartig-en zoetigheden, die met veel zorg zijn gemaakt én bijzonder smaakvol zijn. Daarnaast is er ook een zalmroker waar je ter plekke een heerlijk broodje warme zalm kan eten of een stuk kunt afhalen om mee te nemen naar huis.

De fair is makkelijk te bereiken en daarnaast is er voldoende en gratis parkeergelegenheid. Honden zijn aangelijnd welkom. Het evenement is van 10.00 uur tot 16.00 uur. De entree bedraagt 3 euro en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Meer informatie kun je vinden op www.dewinkelkoekange.nl of volg het evenement via Facebook.