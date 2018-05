Concert in Jacobuskerk

Elske te Lindert (orgel) en Piertje Feenstra (trompet) geven zaterdag 26 mei om 20.00 uur een concert in de Jacobuskerk in Rolde, georganiseerd door de Stichting Rolder Concerten.

De SRC is er trots op deze twee getalenteerde, enthousiaste dames bereid te hebben gevonden naar Rolde te komen met een prachtig gevarieerd concert. Het fraaie, monumentale Westfaalse orgel komt in dit concert weer helemaal tot zijn recht. En de virtuoze trompetpartij geeft als evenwichtige mede partijeen prachtige muzikale toevoeging. Er worden werken ten gehore gebracht van J.S. Bach, A. Vivaldi, J. Stanley, J. Langlais. Dit concert komt in plaats van het eerder geplande orgelconcert van 13 mei, dat door omstandigheden moest worden afgezegd.

Kaarten kosten 12,50 euro aan de deur en 10 euro in de voorverkoop bij www.rolderconcerten.nl. Bloembinderij de Bloemgaard, Hoofdstraat 32, Rolde telefoon 0592 - 243330, Van der Velde Boeken, Gedempte Singel 11, Assen, telefooon 0592 - 317519

Voor verdere informatie: www.rolderconcerten.nl