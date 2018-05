Sparen voor scoutdroom

– Thomas Chrisstoffer (14) uit Assen is druk aan het sparen is om als scout van de Johannes Post Groep uit Assen deel te nemen aan de Wereld Scout Jamboree 2019 die van 22 juli tot 9 augustus in Amerika is.

Om geld in te zamelen heeft hij onder meer op de Koningsmarkt gestaan met een zelfgemaakt bord met een gat waar zijn hoofd door kon doen. Mensen mochten tegen betaling sponzen naar hem te gooien. ‘Mijn vader heeft een eigen klusbedrijf en ik help hem zo nu en dan. Voor de rest moet ik nog bedenken hoe ik verder geld ga sparen, via een vakantiebaantjebijvoorbeeld.’

De scouting heeft hem altijd al getrokken en is sinds zijn achtste er al bij. ‘Toen ik een klein welpje was ging ik er al naar toe.’ Hij vind het spannend en leuk om naar de Wereld Jamboree te gaan. ‘Ik ben nog niet buiten Europa geweest en heb nog nooit in een vliegtuig gezeten.’ Wat hem aanspreekt is dat je allerlei verschillende culturen opsnuift en dat je verschillende mensen vanuit heel de wereld ontmoet.

‘Als scout kun je er één keer naar toe, want het is een bepaalde leeftijdscategorie tussen de 14 en 18 jaar die er heen mag en het is ook nog maar eens in de vier jaar.’

De vorige keer was het in Japan. Nu dus in Amerika in de staat West Virginia. ‘Het is de grootste scoutingkamp van de wereld, er komen tussen de dertig- en veertigduizend scouts.’ Thomas is zo’n 2,5 week weg. ‘De eerste negen dagen is de Jamboree zelf. Dan doen we scoutingdingen en sportieve activiteiten zoals raften. De week daarna is een nareis en reizen we met Scouting Nederland door West Virginia. Dan gaan we alle bijzondere dingen daar bekijken.’

Hij heeft al wel ervaring met een grote groep scouts, want bij het noordelijke Pinkster kamp zijn er zo’n 3400 scouts. En als er voorbereiding zijn er vijf kampen met scouts uit het Noorden van Nederland die ook meegaan naar Amerika . ‘Zo leer je die mensen alvast kennen.’ Het is belangrijk om goed materiaal mee te nemen, geeft de wereldreiziger aan. ‘Je moet kleding en een slaapzak mee. De rest, zoals de tenten en eten en drinken is geregeld.’

Thomas is naast scouting tevens sportief bezig. Hij heef gevolleybald en zit nu op wielrennen. Maar scouting staat op de eerste plek. Zijn vader ziet hem later ook wel leiding in de scouting doen. ‘Hij is een echte scout. Dat is ook mooi, zo doe je persoonlijke levenservaring op, daar wordt je alleen maar beter van.’ Scouting zit in de familie. Ook zijn drie broers hebben hebben erop gezeten of zijn nog steeds actief lid. Thomas is de eerste die naar de Wereld Jamboree gaat.