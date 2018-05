Nieuwe voorstelling garage TDI

De jeugdtheatervoorstelling Kanoet gaat vrijdag 18 mei om 15.30 en 19.30 uur in première in de Werkplaats Havenkwartier, de thuisbasis van Garage TDI in Assen.

Kanoet is een voorstelling die ervoor zorgt dat kinderen met andere ogen naar de natuur kijken. Acteur Theo Smedes speelt de rol van Mient. Een jongen wiens vader onderzoek doet naar wadvogels en die ervan droomt zelf te kunnen vliegen. Het decor bestaat onder andere uit een grote verzameling opgezette vogels die voorkomen in het Waddengebied en de hele wereld over vliegen. Zoals de Kanoet, rotgans, drieteenstrandloper, rosse grutto en lepelaar. De kinderen leren over het wonderlijke gedrag van wadvogels, de connectie van ons waddengebied met Afrika en Siberië en de samenhang tussen verschillende ecosystemen. En over de kracht om op eigen vleugels je weg te vinden.

Bouke Oldenhof

De voorstelling Kanoet is geschreven door Bouke Oldenhof. Het is een coproductie van Drents JeugdTheater Garage TDI en Stichting Pier21. De artistiek leider van Garage TDI, Frederieke Vermeulen heeft de voorstelling geregisseerd met artistiek advies van Jos Thie. Na 18 mei toert de voorstelling twee weken lang in het kader van het festival Art of Wonder langs basisscholen in Drenthe. Op 4 juni staat de Friese première op de agenda. In het seizoen 2018-2019 wordt de voorstelling ruim 150 keer gespeeld op festivals, in scholen en zelfs op enkele bijzondere locaties in Drenthe, Groningen en Friesland.

Met de première van Kanoet op 18 mei start ook het festival Art of Wonder. Een jeugdtheaterfestival voor jong en oud met bijzondere tot de verbeelding sprekende voorstellingen, straattheater, muziek en lekker eten. Het is de officiële kick-off van het festival. Er wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom cultuureducatie op het platteland.

Het festivalprogramma wordt gepresenteerd. En er is een speciale bijeenkomst voor alle vrijwilligers die helpen bij het festival dat plaatsvindt op 1, 2 en 3 juni in de binnenstad van Assen.

Kaarten kosten acht euro voor iedereen vanaf 18 jaar. Wie jonger is betaalt 5 euro. Entreeprijzen: Reserveren: garagetdi.nl