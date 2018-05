Herinneringen in beeld

Het Drents Archief maakt mensen bewust van hun eigen sporen in het verleden. Deze fotorubriek is daar een voorbeeld van. Onderwerp deze week: Elfstedentocht.

Sinds 1912 wordt elk jaar op Pinkstermaandag De Fietselfstedentocht georganiseerd. Prestatie, cultuur, folklore en traditie zijn de kenmerken van deze 235 kilometer lange toertocht langs de 11 Friese steden. Voor de 82 ste editie op 21 mei 2018 is weer erg veel belangstelling, 29.500 renners hebben zich ingeschreven. Na loting kunnen 15.000 fietsers vanaf 05:00 uur ’s morgens starten.

In 1971 gaan deze vier Assenaren de Friese Elfstedentocht op de fiets rijden (de ‘vintagefietsen’ van de mannen zijn nu goud waard). Voordat de heren afreizen naar Friesland nog even een foto: van links naar rechts: G. Kamstra, M. van Been, W.G. Fokkema en F. van der Tuuk.

Meer foto’s van vroeger bekijken? Ga naar www.drentsarchief.nl/beeld