Glenda Nijland: ‘Iedereen verdient een podium’ - De Drentse Zaak

Ruim tien jaar lang runde ze dansschool Glendance in Assen. Toen was het tijd voor een nieuwe uitdaging en een nieuw bedrijf: Stage1. Met haar nieuwe bedrijf organiseert Glenda Nijland uit Assen ‘feelgood-activiteiten’, zoals musicals, bewegingslessen, kinderfeestjes en andere evenementen.

Stage1 staat voor het podium waarop alle activiteiten plaatsvinden. ‘Iedereen verdient een podium’, legt Glenda Nijland haar keuze voor de naam uit. ‘Met Stage1 kan iedereen een podium krijgen en kunnen we iedereen een podium bieden. Daarnaast streven we altijd naar die nummer 1-positie.’ Het bedrijf organiseert verschillende activiteiten. Van musicals en bewegingslessen voor basisscholen tot het bedenken van kinderfeestjes.

‘Mijn creatieve brein is zeer groot’, legt Nijland uit. ‘Ik kan er dan ook veel kanten mee op. Al mijn ideeën kan ik op deze manier kwijt. Ik bedenk nieuwe projecten, maar zorg ook voor een nieuw leven voor al bestaande ideeën.’

Steeds meer, steeds beter

Door haar dansschool loopt ze al jaren mee als ondernemer. De werkzaamheden die bij een eigen bedrijf komen kijken zorgden er echter ook voor dat ze steeds minder tijd had om aan de slag te gaan met de vele ideeën in haar hoofd. ‘Ik heb veel van mijn ideeën alleen op bescheiden schaal vorm kunnen geven.’

Met haar nieuwe bedrijf heeft ze daar meer ruimte voor. ‘Ik werk ieder idee tot in de kleinste details uit. Ik wil steeds iets meer en steeds iets beter. Tot de top is bereikt.’

In januari besloot ze in De Drentse Zaak de Ladder naar Succes te volgen. In de workshopreeks voor (startende) ondernemers komen in acht workshops diverse elementen van het ondernemerschap naar voren. Denk aan de belasting, de uitstraling van je bedrijf en verzekeringen. ‘Mijn dansschool groeide zo snel, dat ik mij nooit heb gericht op de administratieve kant van een eigen onderneming. Dit deden anderen voor mij. In de toekomst wil ik dit echter wel zelf doen of er in ieder geval voldoende van weten’, legt ze haar keuze voor ‘de Ladder’ uit. ‘Daarnaast had ik een aantal praktische vragen waar De Drentse Zaak mij goed bij kon helpen.’

Fundament

Nijland kijkt tevreden terug op haar deelname. ‘Het was ontzettend leerzaam. Ik raad het dan ook iedereen aan. Je krijgt les van professionele mensen en alle workshops waren goed te volgen en erg leuk. Zelfs wanneer het ging over onderwerpen als verzekeringen’, lacht ze. ‘De laatste workshop ging over presenteren. Je moest het verhaal van je onderneming steeds kleiner maken tot je in een paar zinnen kon vertellen wat je plannen zijn. Dit was een behoorlijke opgave, maar heeft ook voor veel duidelijkheid gezorgd. De basis is zo belangrijk. Zorg dus dat het fundament van je bedrijf staat voor je begint”, geeft ze andere ondernemers mee. ‘Vanuit daar bouw je verder. Dat is leerzaam, maar ook erg moeilijk. Ik ga nog liever vandaag dan morgen aan de slag met al het leuks dat ik aan het uitwerken ben.’

Over De Drentse Zaak

In De Drentse Zaak komen gevestigde ondernemers en starters samen. In het monumentale pand aan de Beilerstraat in Assen kan men terecht voor kennis en inspiratie, voor (flex)ruimtes en een perfecte werk- en vergadersfeer.