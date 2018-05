Fictie of toch niet?

Het boek gaat erover dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een kleine Duitse legereenheid een bank in Luxemburg berooft. De buit, goud en juwelen, wordt begraven en in 2010 ontdekt een Nederlands echtpaar de locatie. Vervolgens is er het dilemma of ze aangifte doen of de buit zelf houden. ‘Ik ben eind vorig jaar met het boek begonnen’, aldus Cor Bartelds. ‘Het idee voor het boek had ik al langer.’

‘Het feit op zich, de goudroof, speelt bij mij al jaren. Ik heb wel eens over goudroven gelezen en het intrigeerde mij hoe het gegaan zou zijn en hoe het gegaan is.’ Hier komt ook het randje tussen fictie en non-fictie om de hoek kijken. Iets wat door het hele boek terugkomt. ‘De lezer moet zelf bepalen wat wel en niet gebeurd is, ook voor de spanning in het boek.’

Boekvorm

‘Ik was aan het denken hoe ik mijn idee in een boekvorm kon krijgen. Toen schoot het me te binnen, het moet in Luxemburg gebeuren. Het land is ons bekend want daar zijn we een paar keer op vakantie geweest en kan ik dus ook dingen in detail beschrijven. Het verhaal start dan ook met een vakantie in Luxemburg.’

‘Het eerste aantal hoofdstukken handelt over de vakantie, dan de onthulling dat er iets gevonden is, het geheim houden van de schuilplaats, het aannemen van een andere identiteit, de exploitatie en het laatste hoofdstuk gaat over investeren.’ Na het voltooien van het manuscript was het zoeken naar een uitgever. Uiteindelijk kwamen we bij Boekscout in Soest uit. Van daaruit is het verder gaan rollen. En ondertussen ligt het boek sinds vorige week bij boekhandel Van der Velde in Assen. Voor Cor Bartelds is het zijn eerste boek, maar korte verhalen schreef hij al tijden. ‘Ik werkte destijds bij de gemeente Assen en die had toen een eigen blad, daar schreef ik korte verhalen voor. Dat vond ik altijd leuk werk. Ik heb allerlei verhalen geschreven over van alles en nog wat. Ik schrijf over bepaalde dingen die ik tegenkom, wat ik lees, wat me opvalt.’

Dit genre ligt hem dan ook wel. Of hij ooit nog een boek schrijft? ‘Ik denk het niet, ofschoon ik er wel lol aan heb beleefd om het boek te maken. Dus zeg nooit nooit.’