Versterken tijdens Betekenisvol Ontmoeten

Stichting Betekeniseconomie Drenthe organiseert op 25 mei voor de tweede keer ‘Betekenisvol Ontmoeten’. Deze interactieve bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de Betekeniseconomie, vindt dit keer plaats bij De Maanhoeve in Exloërveen. De deelnemers gaan samen aan de slag met vragen over de Betekeniseconomie en worden geïnspireerd door verhalen uit de praktijk.

De stichting wil de Betekeniseconomie in Drenthe stimuleren. Dit doet ze onder meer door mensen samen te brengen die zich bezig houden met of geïnteresseerd zijn in de Betekeniseconomie. Tijdens Betekenisvol Ontmoeten worden de deelnemers geïnspireerd door verhalen van betekenisvolle ondernemers, zoals Adriaan Pals van Toolbox en Wiebe Lamsma van Westerzwam. Ook helpen de deelnemers elkaar verder door het delen van kennis en ervaring. Daarnaast draagt de bijeenkomst bij aan het vergroten en versterken van het netwerk. De eerste editie van Betekenisvol Ontmoeten zat snel vol en leidde tot enthousiaste reactie. Aanmelden voor de tweede editie van Betekenisvol ontmoeten kan via drenthe@betekeniseconomie.nl

De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de behoefte aan zingeving steeds meer het gedrag bepaalt. Dit uit zich in de stromachtige groei van mensen die een positieve bijdrage aan de wereld willen leveren. Dat zijn bijvoorbeeld ondernemers die met hun bedrijf een maatschappelijk probleem willen oplossen, of burgers die samen een energie-coöperatie beginnen. In de Betekeniseconomie gaat het dus om maatschappelijk van betekenis zijn.