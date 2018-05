Stuursma en Molenhuis heersen bij Run

GIETEN

GIETEN De vernieuwde Run van Gieten werd zaterdag met bijna 800 deelnemers goed bezocht. De organisatie had er voor gekozen om het parcours van de 10 kikomter te veranderen en een 6 kilometer en een halve marathon aan het programma toe te voegen. De routes werden omschreven als ‘pittig maar uitdagend’, door de lopers, vooral het gedeelte over het gras langs het zwembad was een veelbesproken onderwerp.