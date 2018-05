Ploeg Rood wint Sport en Spel week Annen

- Traditiegetrouw is de Hemelvaartsweek de week van het jaar voor de inwoners van Annen. De Anneroelen zijn dan druk in de weer met heel veel sport en spel activiteiten waaraan ‘het hele dorp’ mee doet. Commissie Dorpsbelangen organiseerde deze week al voor de 47ste keer.

Zo’n 758 Anneroelen doen mee als deelnemer bij alle spel onderdelen. Er zijn deze week ook nog heel veel vrijwilligers op de been, samen met onder andere de ploegleiding, verenigingen en met hulp van vele sponsoren werd ook deze editie weer een groot succes.

Het weer was deze week geweldig, de sfeer zat er goed in, er was een sportieve strijd tussen de ploegen. Er zijn altijd verschillende bekers te winnen, de Mini Zeskamp beker werd gewonnen door Ploeg Oranje. De Dorpsomloop beker ging naar Ploeg Roze. De Voetbalbeker ging dit jaar naar ploeg Groen.

De zeskamp werd gewonnen door Ploeg geel. De eindoverwinning van de Sport en Spelweek 2018 ging naar Ploeg rood. De rode lantaarn voor de ploeg met het minst aantal punten word een jaar lang zichtbaar getoond door Ploeg Oranje. Ploeg Blauw ging dus met lege handen naar huis.

De ‘Anonieme pers’ zorgden deze week voor het dagelijks bulletin. Samen met de foto’s, en filmpjes die door Anner-fotografen zijn gemaakt is dit alles binnenkort terug te vinden op www.annen-info.nl en via de Facebook pagina van de Sport en spelweek. Commissie Dorpsbelangen is trots op alle Anneroelen die er samen voor gezorgd hebben dat ook na 47 jaar deze week nog staat als een huis.