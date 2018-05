Jubileum en heropening Anjo Jager fietsen

2018 is voor Anjo Jager fietsen een bijzonder jaar. De zaak bestaat 25 jaar, opende een tweede vestiging in Assen-Oost en de hoofdvestiging aan de Zendmastweg is groots verbouwd.

Vrijdag 19 mei wordt de heropening, samen met het jubileum, uitgebreid gevierd met een hapje en een drankje, verschillende workshops en de verloting van een fietsnavigatiesysteem van het merk Mio.

Op 2 januari 1993 opende Anjo Jager zijn fietswinkel in winkelcentrum Nobellaan. In de afgelopen 25 jaar verhuisde de zaak van winkelcentrum Nobellaan, via de Vaart ZZ, naar de huidige locatie aan de Zendmastweg.

Verbouwing

‘Toen we daar acht jaar geleden open gingen zaten we nog vrij ruim’, vertelt Anjo Jager. ‘Maar daar waren wij ook weer uitgegroeid.’

De keuze was om weer te verhuizen of om te verbouwen. Jager koos voor het laatste. ‘We wilden graag een aparte ruimte voor bikefitting met privacy voor de klant. Ook was het hard nodig om onze werkplaats uit te breiden.’

Er is een grote loods bijgebouwd met daarin speciale fietsrekken met plek voor ruim honderd reparatiefietsen. De werkplaats is efficiënter ingedeeld en heeft nu acht werkplekken voor reparatie en onderhoud. De winkelinrichting is vernieuwd, en er is een nieuwe grote koffiehoek. Ook is de hoofdingang verplaatst en vernieuwd. Daarnaast is de wens voor een aparte ruimte voor bikefitting in vervulling gegaan.

Workshops

Wat is bikefitting? Dat is onderwerp van één van de workshops die vrijdag wordt gegeven. Remon Jager ligt alvast een tipje van de sluier op: ‘Bikefitting is een uitgebreide fietsmeting speciaal voor wielrenners en mountainbikers waardoor wij ervoor zorgen dat je optimaal op de fiets zit, om langer comfortabel te zitten, beter te presteren en blessures te voorkomen.’

Een andere workshop die gegeven wordt is welk onderhoud mensen zelf makkelijk kunnen doen om de levensduur van hun fiets te verlengen. Daarnaast is er gelegenheid om sportvoeding te proberen.

Bezoekers zijn vrijdag 19 mei de hele dag welkom om het jubileum en de heropening van de vernieuwde zaak aan de Zendmastweg samen met het team van Anjo Jager fietsen te vieren met een hapje en een drankje. De workshops zijn ’s avonds vanaf 19:00 uur.