ASSEN

Er was zondag weinig animo voor de Kofferbakverkoop van Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers in Assen. Welgeteld drie mensen verkochten vanuit de kofferbak hun waren op het Koopmansplein. De afgelopen jaren werden de kofferbakverkoop tijdens de koopzondagen gehouden. Dit kan niet langer omdat de binnenstadorganisatie op de koopzondag het plein voor andere dingen wil gebruiken. De volgende verkoop is 10 juni, gevolgd door 8 juli, 12 augustus en 9 september.