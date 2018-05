Drentse natuur in literatuur

Deze voert naar de mooiste locaties en verhalen uit de Drentse literatuur, van de 17de eeuw tot nu. Het Drentse landschap en met name de Hondsrug was en is nog steeds een inspiratiebron voor vele Drentse schrijvers en de tegenstelling tussen zand en veen heeft duidelijk zijn weerslag gehad in de Drentse literatuur. De gids vertelt op onderhoudende wijze over deze en andere thema’s uit de rijke geschiedenis van de Drentse ‘schrieverij’. Onderweg worden deelnemers verrast met pakkende poëzie en proza, zowel in het Drents als in het Nederlands.

De tocht voert vanaf Assen onder meer via Hooghalen en Beilen naar Westerbork. Onderweg komen de schrijvers Johan Hidding en Anne de Vries aan bod. In Beilen staat de dichter Roel Reintjes centraal, onder meer met het gedicht De dikke Boom. Na de koffie in Westerbork gaat de tocht via Wezup naar het kerkje in Zweeloo. Alexander Lodewijk Lesturgeon, die met zijn ‘podagristen’ aan de wieg stond van de Drentse literatuur, ligt hier begraven. Veel dichters, onder andere Roel Reijntjes en Marga Kool werden geïnspireerd door dit kerkje, dat ooit getekend werd door Vincent van Gogh. Via Oud Aalden komt de bus in Oosterhesselen bij havezate De Klencke, waar de roman Verweerde Stenen van Ben van Eysselsteijn zich afspeelde. Via dialectoloog, schrijver en historicus Jan Naarding uit Sleen en Klaas van der Geest in Schoonoord gaat de route verder naar Borger. In deze plaats woonde Harm Tiesing, chroniqueur van het Drentse dorpsleven van ruim een eeuw geleden. Ook Hans Heyting en Johanna Bergman-Beins komen hier aan bod.

Via Gasselte rijdt de chauffeur naar Gieten voor een literaire lunch met als ‘toetje’ een optreden van Gerard Nijenhuis, veel van zijn romans spelen zich in deze plaats af. Na de lunch is De Veenhof aan de beurt, verbonden aan ‘Het jaar van de ooievaar’ van dezelfde auteur, waarin de NSB-problematiek speelt. In Gasselternijveen komt literatuur uit het veenkoloniale gebied aan bod en het streektaalblad Oeze Volk.

In 2009 verscheen het boek van Ezelsakker tot Jeruzalem, de landschapsgeschiedenis van Anloo en omgeving. Een aantal Drentse dichters werkte hieraan mee met gedichten over het boeiende landschap van het Drentsche Aa gebied. Door dit mooie en interessante gebied gaat de tocht via Gasteren en Loon terug naar Assen. Rutger Kopland was bijna dagelijks te vinden bij de Drentsche Aa in Schipborg! In het Drents Archief in Assen komt de roman Bartje van Anne de Vries aan bod, naast het manuscript is er ook het originele kalkstenen beeld uit 1954 te zien.

Deelnemers uit Groningen kunnen in Groningen instappen, halte rondvaartboot tegenover het Station (8.30 uur). In Assen kan worden opgestapt bij de Bonte Wever (9.00 uur) of bij het Station Assen (9.15 uur) Einde: 16:45 uur –17.30 uur.

Kosten bedragen 65 euro inclusief koffie/thee en een literaire lunch. Aanmelden kan bij Arriva Touring per e-mail via touring@arriva.nl of tijdens kantooruren telefonisch 050-5260268.