Donderdag 17 mei houdt de afdeling Vrouwen van Nu Vries weer de provinciale Vrouwen van Nu wandeling. De start is vanaf 9.30 uur vanuit café Onder de Linden aan de Brink in Vries.

Voor de vrouwen van de wandelclub van Vrouwen van Nu Vries is het al weer de vijfde keer dat zij de organisatie van een provinciale wandeling voor hun rekening nemen. In en om Vries zijn prachtige mogelijkheden om te wandelen, reden om daar ook deze keer weer mooie wandelroutes van 8 en 12 kilometer uit te zetten.

De leden van de wandelclub van Vrouwen van Nu Vries hebben de beide routes bedacht. Zij kennen immers de mooie plekjes in hun omgeving. Er zijn meer dan 20 vrouwen van de Vriezer wandelclub betrokken bij de organisatie van deze wandeling.

Sinds begin 2008 wordt er een keer per maand door leden van Vrouwen van Nu ergens bij 1 van de 76 afdelingen in de provincie Drenthe 8 of 12 kilometer gewandeld. Voorafgaande aan de wandeling wordt er nog koffie gedronken en bij terugkomst staan de broodjes en soep al voor de vrouwen klaar.

Er is niet alleen veel belangstelling om deze wandelingen te organiseren maar ook om er aan deel te nemen. Aantallen van rond de 300 en meer wandelende vrouwen zijn geen uitzondering. Het aantal inschrijvingen voor de Vriezer wandeling ligt, met nog een paar dagen te gaan, al voorbij de 275.