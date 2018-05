Appels en muziek voor reizigers op station

Reizigers die vanochtend tussen acht uur en half negen aan kwamen op het vernieuwde station Assen werden daar feestelijk onthaald door wethouder Harmke Vlieg-Kempe, regiodirecteur NS Joost van der Bijl en regiodirecteur ProRail Jan Mulder die fruit uitdeelden aan de reizigers. Ook speelde er een funfareband. Afgelopen weekend werd de metershoge voetgangersbrug over het spoor ontmanteld. Daardoor konden tot zondag geen treinen rijden tussen Hoogeveen en Groningen. En even leek de heftige regenval zondagavond roet in het eten te gooien. De stortbui zorgde voor zoveel water dat een deel van het perron inzakte. Met man en macht is er ‘s nachts gewerkt zodat de geplande festiviteiten gewoon doorgang kunnen vinden. De komende maanden wordt er in het stationsgebied nog gewerkt om de puntjes op de i te zetten. Als alles volgens planning verloopt is het stationsgebied in november helemaal klaar.