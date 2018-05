Helden van vandaag in vertelcafé Assen

Op 20 mei om 15.00 uur is er in het Vertelcafe Assen in podium Zuidhaege een bijzondere voorstelling. Een groep bekende Nederlandse verhalenvertellers komt met waargebeurde verhalen uit hun eigen leven en verhalen van andere mensen die zij hebben ontmoet.

Het gaat bijvoorbeeld over dromen die in duigen vallen en toch vertrouwen houden, je land moeten ontvluchten, of een wens voor aan het einde van je leven. Een voorstelling met goede vertellers en mooie verhalen, maar ook uitwisseling met elkaar.

Na de voorstelling is er een nagesprek met het publiek, met vragen als: Hoe zou u zelf in een bepaalde situatie hebben gehandeld? Heeft het verhaal u misschien op andere gedachten gebracht? Of: wat zijn uw ervaringen en verhalen over angst, moed en vertrouwen?

De dialoog wordt begeleid door verteller en trainer Pauline Seebregts. Pauline was vorig jaar Nederlands Verteller van het jaar. Op haar initiatief is deze voorstelling tot stand gekomen. De andere vertellers die naar Assen komen zijn: Esther Kornalijnslijper, Herman Kruize, Nelle Raaphorst en Henk Zuidhof.