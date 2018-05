Voorjaarsconcert Groot Mannenkoor Noord

Zaterdag 19 mei luidt het Groot Mannenkoor Noord Nederland het voorjaar in met een voorjaarsconcert in de Jozefkerk in Assen. Het project staat onder leiding van de dirigent Martin Mans. De sopraan Jacqueline Meijer verleent haar medewerking.

De mannen zingen onder andere de liederen Majesty, Houd mijn vast, Boven de sterren, Guide me, Veni Jesu en Conquest of Paradise. De afsluiter van het concert is het bekende werk Dank sei Dir, Herr. Het orgel en de vleugel worden bespeeld door Mark Brandwijk. Hij begeleidt niet alleen de zang, maar speelt bovendien een improvisatie. De sopraan Jacqueline Meijer neemt de solopartijen voor haar rekening. Zij vormt een sprankelende aanvulling op de sonore mannenkoorklanken. Het voorjaar wordt ingeluid met expressieve koorklanken, instrumentale muziek en solozang.

Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland repeteert in Heerenveen en werkt op projectbasis, met dirigent Martin Mans als ‘projectleider.’ Hij ziet kans in enkele repetities een homogeen klinkend koor te smeden van deze stemmen, met en zonder zangervaring, en enkele solisten er uit te laten springen. Naast een optreden in de Jozefkerk in Assen staan de volgende concerten in dit voorjaarsproject gepland in Het Concertgebouw Amsterdam (21 mei), Drachten (26 mei) en op Texel (16 juni).

De bekende dirigent Martin Mans heeft een jarenlange ervaring met het dirigeren van mannenkoren. Van enkele van zijn reguliere koren is hij meer dan twintig jaar dirigent. Hij heeft zich gespecialiseerd in het kleuren van de diverse klanken en daarop stemt hij zijn arrangementen af. ‘Het werken op projectbasis is een goede manier om zangers de gelegenheid te geven om, naast het lidmaatschap van hun eigen koor, mee te zingen in een andere samenstelling. Dat is de opzet van dit projectkoor. Maar ook mannen die geen lid zijn van een koor zijn meer dan welkom’, zegt een enthousiaste Marin Mans. Aanvang 20.00 uur

Kaarten kosten 15 euro aan de deur en in de voorverkoop online 12,50 euro. Leden van de PCOB, KBO en de ANBO betalen 11 euro en kinderen tot en met 11 jaar 5 euro.

Reserveren of online bestellen kan op www.martinmans.nl. Telefonisch reserveren kan op 06-25391903.