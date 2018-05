Drentse Aa beekdalenwandeling langs bloeiende orchideeën

In deze tijd van het jaar staat de flora van de beekdalen van de Drentse Aa in volle bloei. Het natuurgebied is vooral ook bekend vanwege de orchideeën, die gewoonlijk vanaf medio mei beginnen te bloeien.

Deze schitterende planten en dan met name de breedbladige orchideeën, bloeien slechts enkele weken in het jaar. Onder leiding van een natuur- en landschapgids kan worden deelgenomen aan een ca. 2 uur durende wandeling langs gebieden waar doorgaans de orchideeën voor komen. De wandeling gaat over goed beloopbare paadjes en is geschikt voor jong en oud.

Onderweg zal de gids ook in het kort uitleg geven over de kenmerken van het natuurgebied, zoals de algemene flora, het geologische ontstaan en de cultuurhistorie. Opgave en info kan worden verkregen via tel. 0627451052 of via natuurwandelingen@ziggo.nl De wandeling vindt plaats op zondagmiddag 20 mei en start om 14 uur bij Herberg De Fazant Hoofdweg 118 in Oudemolen.