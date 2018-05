Doe mee met de boerderijfietspuzzeltocht

Tweede Pinksterdag 21 mei wordt er vanuit Beilen (midden in Drenthe) weer een fietspuzzeltocht langs agrarische bedrijven in Drenthe georganiseerd door Stichting Beleef Beilen.

De fietstocht van bijna 40 kilometer voert de deelnemers door het mooie Drentse land, over mooie landweggetjes en fietspaden, langs de akkerbouwvelden (waar LTO Noord gewasborden heeft geplaatst). Er worden vijf verschillende agrarische bedrijven bezocht. Neem een kijkje bij moderne melkveebedrijven gecombineerd met akkerbouw, een prachtige biologische pluimveehouderij of bekijk de indrukwekkende landbouwmachines. Ook wordt er kennis gemaakt met de paardensport en kan een ieder genieten van de dressuurdemonstraties op muziek. En een leuke aanvulling is dat de deelnemers de mogelijkheid krijgen om in Westerbork de fair Beleef het Boerenleven te bezoeken.

Al met al een mooie mogelijkheid om op een sportieve manier een kijkje te nemen bij, en geïnformeerd te worden over, een deel van de agrarische sector in Drenthe.

De start is tussen 09.00 uur en 12.00 uur vanaf Zonna op De Markt in Beilen. Kosten van deelname zijn 4 euro per persoon maar kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. De aankomst is mogelijk tot 17.00 uur. Daar kunnen deelnemers de antwoordformulieren inleveren en meedingen naar een mooie prijs. De organisatie is in handen van de Stichting Beleef Beilen.