Waterschap maait eerder door warm weer

Om te voorkomen dat op bepaalde locaties in het gebied wateren dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd, begint het waterschap daar alvast met maaiwerkzaamheden. Normaal gesproken voeren wij dit werk uit vanaf 1 juni.

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de gedragscode Flora- en Faunawet. Redenen hiervoor zijn om broedende vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten niet te storen en beschermde planten te ontzien.

Alleen kwetsbare plekken in wateren worden voor 1 juni gemaaid. Alle overige sloten, weteringen, kanalen en vijvers zoals gewoonlijk in de maanden daarna. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.