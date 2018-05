Rondleiding Nederlandse Gebarentaal in Drents Museum

In het Drents Museum vindt zaterdag 19 mei om 13.30 uur de eerste rondleiding in Nederlandse Gebarentaal plaats.

Hiermee maakt het museum zijn collectie en kennis toegankelijk voor iedereen met een auditieve beperking. De rondleiding vindt iedere derde zaterdag van de maand plaats en kost 8,50 euro per persoon (inclusief entree). Om deel te nemen is reserveren noodzakelijk via reserveringen@drentsmuseum.nl Deze rondleiding is onderdeel van het programma Musea in Gebaren.

Iedere derde zaterdag van de maand vindt in het museum een rondleiding Nederlandse Gebarentaal (NGT) plaats. Tijdens deze rondleiding ontdek je alles wat het Drents Museum te bieden heeft. De dove rondleider begint deze rondleiding natuurlijk bij het begin. De rondleider vertelt over de belangrijke rol die de monumentale gebouwen van het museum speelden in de geschiedenis van het mooie Drenthe. Ook worden de topstukken van het museum bezocht, zoals de oudste boot ter wereld, het meisje van Yde en de rijke collectie art nouveau en art deco.

Toegankelijkheid

Het Drents Museum wil graag gastvrij, open en toegankelijk zijn voor iedereen en dat betekent het wegnemen van letterlijke en figuurlijke drempels. Door het aanbieden van rondleidingen in NGT maakt het museum zijn collectie en kennis toegankelijk voor iedereen met een auditieve beperking. Daarnaast biedt het museum programma’s voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, blinden en bezoekers die niet meer in staat zijn om te komen.

Musea in Gebaren

De rondleiding NGT van het Drents Museum is onderdeel van het programma Musea in Gebaren. Dit is een initiatief van Foam en Wat Telt! en is in 2016 opgericht. Naast de negen reeds deelnemende musea en het Drents Museum nemen nu ook de volgende musea deel: Het Amsterdam Museum, museum Boijmans van Beuningen, Centraal Museum Utrecht/Nijntje Museum, Groninger Museum, van Abbemuseum en de Hortus Botanicus in Leiden.