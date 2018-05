Kritisch - Column Foekje Dijk

Mooi gezegd natuurlijk, maar doe het maar eens! In een wereld waar voortdurend ongezouten kritiek geleverd wordt op uitspraken, gebeurtenissen, ervaringen … Zelfs tussen geloofsgemeenschappen zijn er soms van die kritische notities naar elkaar, die getuigen van onbekendheid met het hoe en waarom.



Het doet me denken aan een oud verhaal. Een moeder en een dochter zijn op reis, en als vervoermiddel op de lange tocht hebben ze hun ezel mee genomen. Ze lopen langs een dorp, terwijl de moeder op de ezel zit. De dorpelingen spreken er schande van, dat die vrouw haar dochtertje laat lopen! Dit moet niet weer gebeuren, dus wanneer ze het volgende dorp passeren laat de oudere vrouw het kind op de ezel rijden.

Het toegestroomde volk kijkt vol afgrijzen naar het meisje en roept dat het respectloos is om de oudere vrouw naast de ezel te

laten lopen. Ten einde raad besluiten moeder en kind dan maar samen op de ezel te gaan zitten. Als ze het volgende dorp aandoen is het weer niet goed. Schreeuwend laten de mensen weten dat het meer dan schandalig is: het ezeltje gaat nog bezwijken onder het gewicht van die twee. Tenslotte weten beiden niets meer te bedenken en gaan ze naast het ezeltje lopen. Weer passeren ze een dorp. De mensen wijzen naar hun voorhoofd. Die zijn gek! Ze hebben een ezel en niemand gaat er op zitten…

Over kritiek gesproken: waar komt de schroom vandaan om elkaar te vragen waarom we de dingen doen zoals we ze doen, of op welke wijze we in het leven staan?



Foekje Dijk - Vrijzinnig Assen