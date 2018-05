Duurzaam wonen, maar hoe?

Voor iedereen die op zoek is naar specifieke kennis over een warmtepomp en aardgasvrij wonen organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route in samenwerking met provincie Drenthe thematours.

Op vrijdagavond 1 juni is de thematour ‘Gasloos wonen’ in Beilen. Familie Streutker laat tijdens een rondleiding zien hoe zij wonen zonder aardgas en verwarmen met een luchtwarmtepomp. Er is plek voor tien geïnteresseerden om mee te gaan op tour en meer te leren over gasloos wonen.

Familie Streutker woont sinds 3 jaar in hun nieuwgebouwde woning. ‘We vertellen graag hoe onze gasloze woning woont.’ De woning is voorzien van een warmteterugwin-systeem, luchtwarmtepompinstallatie, goede isolatie, zonnepanelen en een grijswatercircuit. De thematour vindt plaats op 1 juni om 19.30 uur in Beilen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.

Bezoekers zijn enthousiast over hoe ze op weg worden geholpen, zo blijkt ook uit een reactie over eerdere thematours: ‘We werden erg gastvrij ontvangen door de familie en zij gaven ons goede uitleg over de overwegingen en keuzes die zij hebben gemaakt.’ Tijdens de thematours krijgen de deelnemers een duidelijk beeld van de duurzame mogelijkheden. Het is een uitgelezen kans om in de praktijk te ervaren hoe een energiezuinig huis woont of bijvoorbeeld hoeveel geluid een warmtepomp daadwerkelijk maakt.

In samenwerking met de provincie Drenthe organiseert de Duurzame Huizen Route meerdere thematours. In mei en juni zijn er woningen te bezoeken in onder andere Winde en Hoogeveen.

Verkiezing duurzaamste huis

Huiseigenaren weten steeds mooiere voorbeelden te realiseren met het verduurzamen van hun woning. Daarom organiseert de Duurzame Huizen Route in het najaar voor alle huiseigenaren een verkiezing van het duurzaamste huis. Deelnemers maken kans op publieks- en juryprijzen en de titel ‘Leukste, beste en meest innovatie duurzaam huis van Nederland 2018’.