Beginnersgroep hardlopen van start in Veenhuizen

Vanaf dinsdag 15 mei as start een 10-weekse beginnerscursus hardlopen bij Loopgroep Veenhuizen. Tijdens de cursus worden de vele facetten van (starten met) hardlopen belicht. In de eerste plaats is er aandacht voor het opbouwen van de conditie.

Daarnaast is er aandacht voor het aanleren van een juiste looptechniek. Ook blessurepreventieve oefeningen komen aan de orde. Het uiteindelijke doel is dat de deelnemers aan het eind van de cursus 20 tot 30 minuten aaneengesloten ontspannen kunnen hardlopen op hun eigen tempo en dat de deelnemers daar plezier aan beleven.

De beginnerscursus duurt 10 weken en start op 15 mei van 20.00 tot 21.00 uur. Op de laatste avond wordt een testloop georganiseerd om te kijken voor jezelf hoe ver je gekomen bent in die 10 weken. De cursus wordt gezamenlijk afgesloten met een kopje koffie of thee. De kosten van de

cursus bedragen 50 euro.

Dinsdagavond 15 mei om 20.00 uur kan iedereen vrijblijvend kennis komen maken met de cursus en kijken of het is. Graag wel vooraf aanmelden via annie@hart-lopen.nl Kijk voor meer informatie (o.a. kosten) op de website www.hart-lopen.nl of op de Facebookpagina van Hart-Lopen.nl

Ben je een meer ervaren loper? Kom gerust eens meetrainen met Loopgroep Veenhuizen. Elke donderdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) starten de lopers om 20:00 uur vanaf de gymzaal aan de Kerklaan in Veenhuizen. Elke training bevat oefeningen, looptechniek en intervaltraining. Vanaf donderdag 18 mei starten de wekelijkse trainingen weer. De kosten bedragen 10 euro per maand.



De beginnerscursus en de trainingen van Loopgroep Veenhuizen worden verzorgd door Annie Fabriek (1982) van Hart-Lopen.nl. Annie heeft een aantal jaar ervaring als hardlooptrainer, heeft een gedegen opleiding gevolgd tot hardlooptrainer en heeft haar trainerslicentie bij de AtletiekUnie

behaald. Vanaf begin januari 2018 is Annie gestart met Loopgroep Veenhuizen. Binnen haar bedrijf Hart-Lopen.nl is zij werkzaam als runningtherapeut, trainer Hart-Lopen ouder & kind en coach.