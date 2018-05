Regionaal talent op Retropop

Het tweedaagse muziekfestival Retropop heeft ook drie podiumplaatsen gereserveerd voor poptalent uit de regio. Het festival heeft daarin een samenwerking gevonden met Stichting Kunst & Cultuur in Assen en Drentsch Peil XL onderdeel van Stichting The Bake Shop in Emmen.

De bands The Heck, Sorry John en Saint Martinez mogen op 8 juni een optreden verzorgen op een van de grootste en prestigieuze popfestivals van Drenthe. De drie podiumplaatsen zijn voor de Drentse bands die eind vorig zijn geselecteerd voor Hit the North, een talentontwikkelingstraject met negen talentvolle acts uit Drenthe, Groningen en Friesland. Het is voor het eerst dat Retropop zo nadrukkelijk een Drents podium creëert voor regionaal talent. De drie bands treden vrijdagavond 8 juni vanaf 17.00 uur op in de ‘huiskamer’ op het festivalterrein aan de Grote Rietplas in Emmen.

Samenwerking

Jan Stam van K&C en Evert Hoven van The Bake Shop zijn blij met de samenwerking met Retropop. ‘Getalenteerde acts krijgen nu de kans om ook in de eigen provincie op een groot festival te staan. Een belangrijke impuls voor de popmuziek in Drenthe’, aldus beide heren.

De bands The Heck, Sorry John en Saint Martinez worden gezien als talentvolle acts die de potentie hebben om een groot publiek aan te spreken. In het talentontwikkelingstraject Hit the North krijgen de bandleden intensieve persoonlijke coaching, volgen ze workshops en mogen ze optreden op de podia van Eurosonic Noorderslag (Groningen), Into The Great Wide Open (Vlieland) en een van de noordelijke Bevrijdingsfestivals.