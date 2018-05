Politie zoekt getuigen van mishandeling bij Baggelhuizerplas

Assen – De politie Assen is op zoek naar getuigen van een geweldsdelict bij de fietstunnel, nabij de Baggelhuizerplas. De mishandeling vond woensdag plaats tussen 22.00 en 23.30 uur.

Wat er precies is gebeurd, kan de politie – in kader van het onderzoek – niet zeggen.

Getuigen die iets gezien hebben of meer weten over het incident bij de fietstunnel (fietspad Veenkampen) kunnen contact opnemen met de politie via: 0900 – 8844, referentienummer: 2018115183.