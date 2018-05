Ontwerp hoofdlijnen busdienstregeling 2019 vrijgegeven

In de dienstregeling 2019 voor het openbaar vervoer per bus worden vooral maatregelen genomen om de toenemende drukte in de bus en op de weg op te vangen. Daarnaast zijn er aanpassingen om bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis te verbeteren.

Deze week presenteert het OV-bureau Groningen Drenthe de voorstellen voor de busdienstregeling 2019. Overheden, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de voorgestelde aanpassingen. Dat kan via de website van het OV-bureau - www.ovbureau.nl - tot en met 11 juni 2018. Eind juni wordt de dienstregeling 2019 goedgekeurd.

Extra weekendritten Qliner 309

Toenemende drukte in de bus vraagt om meer ritten op sommige lijnen. Zo gaat bijvoorbeeld Q-link blauw, lijn 3, vanuit Leek in de ochtend- en middagspits vaker rijden. In Drenthe komen er in het weekend ritten bij voor Qliner 309 tussen Assen en Groningen en worden extra spitsritten toegevoegd op lijn 27 tussen Hoogeveen en Emmen. De werkzaamheden rond de aanpak Ring Zuid in Groningen Stad zorgen naar verwachting voor extra oponthoud in en om de stad. Daarom is één van de maatregelen het aanpassen van rijtijden.

Rechtstreekse verbinding

Het Martini Ziekenhuis krijgt een rechtstreekse verbinding met P+R Kardinge en het UMCG doordat lijn 61 (Middelstum - Groningen) en lijn 65 (Zoutkamp - Groningen) op het zuidelijke deel van de route van lijn 10 (hoofdstation - Hoornsemeer gaan rijden. Het noordelijk deel van lijn 10 rijdt als gevolg daarvanniet verder dan het hoofdstation. Voor reizigers van lijn 61 betekent deze wijziging ook dat zij op het hoofdstation een aansluiting krijgen op de intercity’s naar en van de Randstad.

Het totale overzicht van voorgestelde maatregelen in de dienstregeling 2019 is te vinden op www.ovbureau.nl (met een link in het bericht bij actueel).