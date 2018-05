Job Festival: banenmachine voor Hanzestudenten

Deze banen liggen letterlijk voor het oprapen tijdens het Job Festival op woensdag 16 mei. Dit jaar is het Job Festival groter dan ooit.

Maar liefst 50 bedrijven uit de regio zijn aanwezig tijdens de vijfde editie van het festival. Ze staan in de rij voor de ICT-studenten. ‘We zijn altijd op zoek naar goeie ICT’ers en dankzij het Job Festival van de Hanze maken we kennis met de beste studenten. We zijn daarom al jaren van de partij”, zegt Edwin ter Borg, directeur van Atos Noord.

Tijdens het festival kunnen studenten shoppen voor stage- of afstudeerplaatsen, traineeships en banen. Trijnie Faber, directeur van de ICT-studies op de Hanze, is blij met de animo: “Het is geen geheim dat er momenteel een groot tekort is aan goed geschoold technisch personeel. Wat is er nou mooier dan onze ruim tweeduizend ICT-studenten al tijdens de studie een baan mee te geven?”

Startup island

Nieuw dit jaar is ‘startup island’; een podium voor startups in de regio die op zoek zijn naar jong talent. “We kregen veel verzoeken van jonge veelbelovende ondernemers die dolgraag een plekje wilden op het Job Festival, maar niet beschikken over dezelfde middelen als de grote bedrijven. Speciaal voor hen hebben we nu een plek ingericht op het festivalterrein”, zegt Faber. “Het is een win-win situatie, want het werkt ook stimulerend voor studenten om zulk ondernemerschap van dichtbij te zien.”

Digital Society Hub

Naast een banenmarkt kunnen studenten hun hart ophalen aan workshops en lezingen om hen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een succesvolle carrière. Het Job Festival vindt dit jaar plaats op het EnTranCe-terrein van de Hanzehogeschool. Op deze locatie is ook de Digital Society Hub gevestigd: de innovatiewerkplaats van het Instituut voor Communicatie, Media & IT waar samen met het bedrijfsleven gewerkt wordt aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT, interactieve media en communicatie.

De verwachting is dat honderden studenten van de opleidingen HBO-ICT en Communication & Multimedia Design (CMD) het Job Festival bezoeken. Voor meer informatie kijk op hanze.nl/jobfestival.