Een nieuwe lente en een nieuw geluid - Cultureel Hart Assen

Ook in het culturele landschap is er volop nieuw levenslicht. Het Drents Museum spreekt openlijk over een Iraans vervolg op de succesvolle tentoonstelling ‘The American Dream’, Garage TDI staat aan de vooravond van een frisse editie van het Festival ‘Art of Wonder’, en Muziekkamer Assen, Podium Zuidhaege en DNK presenteren vol trots de nieuwe programmering. Brochures en websites staan bol van al het nieuws dat na de zomer in Assen ten tonele wordt gevoerd. De brede theaterprogrammering van DNK neemt u mee op reis langs ‘The Beginning of Nature’, ‘Expeditie Eiland’, een ‘Single Camping’, ‘Het gras bij de buren’, ‘A Brave New World’ en ‘Het Zwanenmeer’. We gidsen u graag langs jonge blommen (Anne & Lisa), maar ook langs dames in volle bloei (Yentl en de Boer, Claudia de Breij, Tineke Schouten en Miss Montreal). Er komen jonge honden voorbij (Nabil, Zoutmus), maar ook The Big Five: Jochem Myjer, Najib Amhali, Ali B, Youp van ’t Hek en Herman van Veen!

In afwachting van al dit moois wordt verheugen tot kunst verheven tijdens Het Preuvenement in de Gouverneurstuin. Maar om te oogsten hoeft u dit tweedaagse culturele evenement in augustus natuurlijk niet af te wachten. U mag ook al in deze nieuwe lente in actie komen, zodat u zich verzekerd weet van het nieuwe geluid van bijvoorbeeld De Leeuw, ‘De Gruffalo’, ‘Trekvogels’, ‘Sneuwitje’, ‘Judas’, ‘Dorian’ en ‘All Stars’ dat na de zomer weer in DNK gaat klinken.