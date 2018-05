Bert Hofsteenge nieuwe voorzitter VVD

Hofsteenge uit Deurze stond de afgelopen verkiezingen niet op de lijst, maar gaf aan wel bestuurlijk actief te willen blijven voor de VVD. Na jarenlang politiek actief lid te zijn geweest als raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker neemt Hofsteenge nu de bestuurs-hamer over van Jacco Fluks uit Rolde, die door gaat als voorzitter van het lokale netwerk VVD Noord-Drenthe.

Daarnaast heeft nieuw fractielid Rick Meijer uit Nieuw Annerveen zijn functie als campagneleider overgedragen aan Derkjan Schepers uit Schoonloo, die samen met Rick de campagne leidden tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

Binnen de verschillende besturen is nog plek voor nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse in (lokale) politiek en spreekt het liberaal gedachtengoed u aan? Neemt u dan eens een kijkje op de website: www.vvdnoorddrenthe.nl of www.vvdaaenhunze.nl waar binnenkort de nieuwe vacatures geplaatst zullen worden. Tevens kunt u nu voor slechts € 25,- lid worden van de VVD om te zien of het lidmaatschap iets voor u is. Deze actie stopt op 31 december 2018. U bepaalt zelf u of u daarna lid blijft of niet. Meer informatie over het introductielidmaatschap is te vinden op de landelijke website: www.vvd.nl/word-lid