Workshopreeks al vijf jaar succesvol - De Drentse Zaak

De Ladder naar Succes bestaat vijf jaar en breidt uit! Aan de reeks met workshops voor (startende) ondernemers wordt een interessante bijeenkomst toegevoegd. En er is meer nieuws: op donderdag 17 mei is er een reünie voor alle oud-deelnemers.

Een jubileum vraagt om een evaluatie. Omdat de Ladder naar Succes wil blijven vernieuwen, bestaat de workshopreeks vanaf september niet uit acht, maar uit negen workshops. Er wordt namelijk een nieuwe workshop toegevoegd: sociaal ondernemen. De workshop wordt gegeven door Luuk Duursma en Noor van Leeuwen van MVO-Alliantie Noord-Nederland. Zij vertellen deelnemers alles over sociale ondernemingen, oftewel private ondernemingen die gaan voor maatschappelijke doelen. Zo dragen zij hun steentje bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het bieden van een werkomgeving waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter tot hun recht komen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Reünie

Vanwege het vijfjarig bestaan organiseert De Drentse Zaak een reünie, speciaal voor oud-deelnemers van de workshopreeks. In 2014 stond de eerste editie van de Ladder naar Succes op het programma. Sindsdien deden honderden mensen mee aan de gratis workshopreeks van De Drentse Zaak en Werkplein Drentsche Aa. De Ladder naar Succes is speciaal ontwikkeld voor (beginnende) ondernemers. Bij (het starten van) een onderneming komt namelijk veel kijken: denk aan plannen schrijven, de financiën en verzekeringen. Tijdens de workshopreeks kunnen deelnemers profiteren van de kennis en ervaring van gevestigde ondernemers. Zij geven namelijk de acht verschillende workshops. ‘Ik vind het heel waardevol dat deze experts zich al jaren inzetten voor mensen die net zo enthousiast over ondernemen zijn als zij’, onderstreept Hermien Luijken. Zij is namens De Drentse Zaak betrokken bij de Ladder.

Samen met collega Paulette Boonstra organiseert ze de reünie, die op donderdagavond 17 mei in De Drentse Zaak plaatsvindt. ‘De vraag om een reünie kwam bij de deelnemers vandaan. Zij gaven aan benieuwd te zijn naar hoe het gaat met hun medecursisten en naar wat zij nu doen’, legt Luijken uit. Volgens Boonstra zit het succes van de workshopreeks in het feit dat iedereen er wat aan heeft. ‘Het levert je een netwerk en ontzettend veel kennis op. Je begint eraan als individu, maar het eindigt ook vaak in mooie samenwerkingen.’

Tijdens de reünie vertelt Ingrid van Goor, eigenaar van Bureau Pro en succesvol oud-deelnemer (2015) van de Ladder naar Succes over haar ervaringen als ondernemer.

Programma en aanmelden

Oud-deelnemers van de Ladder naar Succes kunnen zich aanmelden voor de reünie via info@dedrentsezaak.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor een van de komende edities van de Ladder naar Succes. Deze staan in mei, september en november op het programma. Bij voldoende interesse wordt ook de mogelijkheid tot een ‘avondladder’ onderzocht.

Over De Drentse Zaak

In De Drentse Zaak komen gevestigde ondernemers en starters samen. In het monumentale pand aan de Beilerstraat in Assen kan men terecht voor kennis en inspiratie, voor (flex)ruimtes en een perfecte werk- en vergadersfeer.