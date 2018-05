Vrijwilligers gezocht

De opening is vrijdag 1 juni om 16 uur. ‘De gedeputeerde cultuur van de provincie Drenthe en hopelijk de nieuwe wethouder van cultuur zijn daarbij aanwezig’, zegt Remco van Zandvoort, algemeen directeur van Garage TDI. Dit is in de Gouverneurstuin waar veel van de jeugdtheatervoorstellingen plaats zullen vinden. Het is een festival met muziek, theater, speelgelegenheden en horeca. ‘Maar we spelen ook op andere locaties zoals bij het Asserbos, het Drents Museum, de bibliotheek. Daarnaast zijn er diverse dingen op straat zoals wasvrouwen die een voorstelling op straat hebben en het Australisch gezelschap ‘Slinky Love’ speelt op het Koopmansplein.’

Stelten-acts

Sommige voorstellingen duiken plotseling op, bijvoorbeeld stelten-acts of danseressen die een verhaal dansen dwars door de straten van Assen. Tevens zijn een aantal kunstenaars bij bedrijven, onder andere Kunstplaza Schurer en het Wapen van Drenthe. ‘Ze kijken mee bij de bedrijven en van daaruit maken ze een voorstelling. Het bedrijf is tevens de speellocatie. Er zijn allerlei kunstvormen te zien zoals beeldend theater, muziektheater, mimegezelschappen.’ In totaal gaat het om twintig verschillende voorstellingen. Ook talentvolle straatmuzikanten tussen de 6 en 14 jaar. Het festival wordt zondag om 17.00 uur afgesloten met de ‘Verwonder-waarderingsprijs’.

Vorig jaar was de eerste editie en waren er 5500 toeschouwers, dit jaar hoopt Van Zandvoort op zesduizend bezoekers. Voor het festival wordt nog gezocht naar vrijwilligers. ‘We hebben al aardig wat vrijwilligers maar het is fijn als er wat bijkomen. Bij de activiteiten hebben we wel een of twee vrijwilligers nodig. Vorig jaar hadden we veertig en het is mooi als we nu naar de vijftig toegaan. Het hoeft niet alle dagen, twee zou fijn zijn. Dit kunnen ook dagdelen zijn.’ Aanmelden kan via de site artofwonder.nl of neem contact op met de vrijwilligerscoördinator Marliz van Til: info@artofwonder.nl.

Het idee voor Art of Wonder ontstond in 2014 na een voorstelling in Zuid-Afrika. ‘De provincie vroeg of we een internationaal jeugdtheaterfestival konden organiseren. Dat hebben we onderzocht en het

past natuurlijk bij ons. Eerder had je meerdere grote jeugdtheaterfestivals in Nederland maar nu met name nog Tweetakt in Utrecht en De Betovering in Den Haag. In het Noorden hadden we zoiets niet en al snel hadden we de slogan Verbeelding is de motor van het leven. We hebben vorig jaar in vier maanden tijd het festival opgezet, een hele klus. Gelukkig hebben we veel gebruik kunnen maken van de knowhow van andere festivals, waaronder het voormalige Axis-festival. Naast het vele werk was het ook erg leuk om er zoveel energie in te steken en we kregen veel positieve reacties.’

Het festival blijft het eerste weekend van juni en is een terugkerend evenement geeft Van Zandvoort aan. ‘De ambitie is om een landelijk waardevol en bekend festival te worden.’

De kick-off van ‘Art of Wonder’ is 18 mei in de thuisbasis van Garage TDI, de Werkplaats Havenkwartier. Vanaf 18.30 uur is dan de eerste informatieavond voor vrijwilligers. Na afloop wordt gekeken naar de première van de voorstelling Kanoet, over de wonderen van de vogelwereld en vogelgekke vaders. Deze voorstelling tourt in het kader van ‘Art of Wonder’ twee weken voorafgaand aan het festival langs scholen in de provincie Drenthe.