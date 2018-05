Volleybal met Pinksteren

De vijfenveertigste editie van het Pinkstervolleybaltoernooi op de sportvelden van Ekehaar is 21 mei. Naast het sportieve gedeelte is het ook een gezellige dag voor iedereen. ‘Het toernooi is in 1973 door het volleybalbestuur voor het eerst georganiseerd en was meteen al een succes’, aldus bestuurslid Anita Popken.

Oprichter was Jans Stoffers, destijds voorzitter van sportvereniging de Broekstreek (SVDB). ‘Daarnaast deed hij veel voor de gemeenschap van de Broekstreek’ aldus Popken. ‘Het toernooi is met 15 teams begonnen en groeide elk jaar, onder andere door Jans en na 15 jaar zaten ze op 120 teams. Bij de vijfentwintigste keer besloten de andere commissieleden, waaronder Roel Vos en Jan Bos, het toernooi naar hem te vernoemen. Jans Stoffers was ook coach en scheidsrechter en zorgde voor de randactiviteiten bij het toernooi.’ Jan Bos was toen voorzitter van de afdeling volleybal en is nu al veertig jaar omroeper op het toernooi.

In het jaar dat 120 teams meededen werd éénmalig op twee sportvelden gespeeld, daarna werd het weer één veld. ‘We zitten nu altijd rond de tachtig teams, het toernooi is echt een begrip en wordt altijd op Tweede Pinksterdag gehouden. We hebben verschillende klassen waarin gespeeld wordt.’

Dit zijn de dames en heren (klasse 1 tot en met 4), de recreant mix-teams, de aspirant A, B en C en CMV niveau 1 tot en met 6 (de mini’s.) ‘Er wordt op niveau gespeeld maar we hebben ook familie en vriendenteams. ‘De teams komen overal vandaan, uit het hele Noorden.’

Mini’s

‘We beginnen met koffie en daarna is het vanaf half 10 volleyballen. De mini’s spelen hun toernooi van 10.00 uur tot 12.00 uur. In de middag wordt er weer opnieuw ingedeeld en om de prijzen gestreden.’ Naast het toernooi zijn er veel randactiviteiten, zoals een draaimolen, springkussen, hindernisbaan en er is een schminkster. Vanwege de 45 ste editie zijn er dit jaar een aantal extra activiteiten: een rodeostier, een DJ die vanaf 17.00 uur draait en een professionele fotograaf die de hele dag foto’s maakt. Het is eigenlijk ook een hele gezellige dag: iedereen mag hier gratis aan de activiteiten meedoen, het is leuk om te kijken of met het hele gezin te komen en mee te doen. Het is elk jaar een feest. Om 17.00 uur is de prijsuitreiking en daarna wordt nog heel lang doorgefeest.’

Eén keer is het toernooi afgelast. Dit was in 1990 toen Popken voor het eerst op het café zat. Het regende zo vreselijk hard. ‘We waren een half uurtje aan de gang toen we het moesten afgelasten. Het was te gevaarlijk. Verder is het altijd doorgegaan en meestal hebben we goed weer. Het is een mooi evenement dat door moet gaan.’

In februari heeft het vijftal dat het toernooi organiseert het draaiboek weer opgepakt. Zelf kwam Popken in het bestuur via haar dochters die op volleybal zaten. In het weekend voor het toernooi wordt er nog even hard gewerkt: de lijnen gekalkt, de velden opgebouwd, de reclameborden schoongemaakt. De drie teams van SVDB helpen ook mee met de organisatie. ‘Zo verrichten onze eigen teams voor en na die tijd het werk. Dat is al zo ingeburgerd. Scheidsrechters zijn moeilijker te krijgen. Eerst hadden de hoogste teams scheidsrechters, maar dit jaar zorgen alle teams voor een eigen scheidrechter.’

Teams kunnen zich nog opgeven voor het vijfenveertigste Jans Stoffers PinksterVolleybalToernooi. Dit kan tot en met 14 mei via www.svdb.nl.