Station Assen vanaf zondag in gebruik

De komende weken wordt het station nog verder ingericht. Vanaf 13 mei is in het gebouw al wel de Stationshuiskamer aanwezig. Ook aan de buitenkant van het station vinden de komende tijd nog afrondende werkzaamheden plaats, net als aan het stationsplein en het busstation.

Feestelijke ontvangst reizigers

Op maandag 14 mei nemen wethouder Harmke Vlieg-Kempe, regiodirecteur NS Joost van der Bijl en regiodirecteur ProRail Jan Mulder het nieuwe station in Assen feestelijk in gebruik met een speciale actie voor reizigers. Deze vindt plaats tussen 08.00 en 08.30 uur bij het nieuwe station.

Fietsenstalling

De huidige fietsenstalling bij het tijdelijke station blijft nog tot begin juni in gebruik. Dit omdat door de hevige regenval van vorig weekend de vloer van de nieuwe fietsenstalling nog niet definitief afgewerkt kan worden. Reizigers worden vanaf de huidige stalling via borden verwezen naar het nieuwe station.

Geen treinen Hemelvaartsweekend

Van woensdag 9 op donderdag 10 mei (00.00 uur) tot zondag 13 mei 07.00 uur rijden er geen treinen vanaf station Assen. Reizigers worden met bussen vervoerd. In die periode vinden de laatste werkzaamheden plaats. Zo wordt de loopbrug over het spoor verwijderd en worden het station en de perrons verder ingericht. Op zondag 13 mei rijden er alleen nog geen treinen tussen Assen en Groningen in verband met werkzaamheden in Groningen.