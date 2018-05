Midwinterhoorn - Bas Luinge in het Drents

Tiedens een vekaansie in Zelhem kwammen wij terecht op een markt van olde ambachten. Op een gegeven moment bleven wij staon bij een man die midwinterhoorns meuk. Wij kwammen in gesprek en ik wol weten of ik der in hoes ok ien maoken kun. ‘Jao’, zee e, dat kan wel.’

Geertje keek mij an en zee: ‘dat krieg jij niet klaor, der is in ’t verleden al zoveul mislukt en non woj zu’n ding maoken.’ Ik dee net, of ik Geertje niet heurde en vreug de man wat of der veur neudig is an materiaolen. ‘Je begunt’, zee e,’ met een boom oet te zuken. Dat kan een bark wezen of een wilg. Maor allennig met een boom beej der nog niet,’ zee e. ‘Je moet slangklemmen, gutsen, trekmes, liem en een goeie zaog hebben.’ De man meuk mij de kop hielemaol gek. Ik zul en ik mus een midwinterhoorn maoken, wat Geertje der van vun kun mij niks schelen. De man temperde mij: ‘je wult te snel’, zee e, ‘want aj een geschikte boom vunden hebt, mot die nog zeker een haalf jaor in ’t waoter liggen en daornao langzaom dreugen laoten en dan beej een jaor wieder.’ Ienmaol weer in hoes kun’k niet waachten um op zuuk te gaon naor een geschikte boom.

Ik vun der ien an de raand van een veenplas. Een bark met een kromming an de underkaant. Ik heb hum umzaogd en bij hoes in de viever legd; daor kun e mooi een haalf jaor in liggen. Nao twee maond was mien geduld op en he’k hum der oet haold, hie mus ok nog een haalf jaor dreugen. Non, dat is ok twee maond worden. Geertje har al is een paor keer tegen mij zegd, weej nog wel, wat die man in Zelhem tegen je zegt hef?’ Jao, dat wus ik nog wel, maor ik wol zo rap meuglijk an de slag.

Een paor daogen laoter bin’k naor de Gamma gaon um materiaol te kopen. Toen ik der weer was, wol Geertje vortdaolijk weten wat a’k betaolen mus. ‘Honderdtwintig euro,’ zee ik. Geertje veul zowat steil achterover. ‘Dit is weggegooid geld, op marktplaots staot die hoorns al te koop veur viefendartig euro,’ zee ze. ‘Now let maor is op, dizze wordt duurder, daor is die 120 euro wel an besteed.’ Een dag laoter bin’k met de hoorn begunnen. Nou, as mij wat tegenvallen is, is’t dat wel.

Geertje stak regelmaotig de kop um de schuurdeur um te vraogen hoe as’t gung. ‘Wel goed,’ leug ik steevaast,’ nog een dag of wat en dan he’k hum klaor.’ Geertje kreeg een vals smal laachie op heur gezicht, een laachie die ik wel vaoker zien har en dan wus ik al hoe laot of ’t was. ‘t Is weer mislukt zeker,’ zee ze en ze keek met een kritisch oog naor een boomstam dat een midwinterhoorn veurstellen mus.

‘‘t Liekt wel een scheepsmast waj der van maokt hebt.’ Waor as ’t op leek, daor bin’k zölf ok niet oetkommen. Een haalf jaor laoter he’k hum opbraand in de holtkachel.

Bas Luinge